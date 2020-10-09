Чебан: Когда вы отказываетесь надеть маску – вспомните о врачах, спасающих наши жизни

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Генпримар ответил на критику со стороны “всезнаек”, решивших, что на импровизированных кроватях на стульях в Центре COVID-19 на Moldexpo размещают пациентов.

Градоначальник пояснил, что на этих кроватях временно отдыхают врачи, которые будут работать в новом блоке Центра COVID-19. При этом он отметил, что медработники могли взять несколько кроватей для будущих пациентов, но они этого не сделали.

Они – наши герои, и когда вы отказываетесь надевать маску или нарушаете все рекомендации, вспоминайте о тех, кто посвящает свою жизнь спасению других жизней. COVID-19 существует, и мы вместе делаем всё, что в наших силах, чтобы создать условия и места для больных. Позаботьтесь о себе и о тех, кто находится на передовой борьбы с COVID-19, – призвал Чебан.

Напомним, в кишинёвском Центре COVID-19 на территории Moldеxpo обустраивают ещё 200 мест для пациентов, в том числе 20 – для интенсивной терапии, и ещё 100 мест для первичного осмотра.

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