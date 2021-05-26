Чебан: Когда мне говорят о навязывании вакцинации, я вспоминаю очереди из “скорых” в Центре COVID-19

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Вакцинация от коронавируса необходима и тем, кто еще не болел, и тем, кто переболел и имеет антитела – нужно лишь получить разрешение от врача. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он отметил, что и сам готов вакцинироваться, когда ему позволят врачи.

– Нас порой критикуют за якобы навязывание вакцинации, но я при этом вспоминаю дорогих мне и знаменитых людей, которых больше нет с нами, вспоминаю очереди из “скорых” в Центре COVID-19 на Moldexpo, вспоминаю напряженную работу многих людей в выходные и по вечерам. Поэтому призываю прислушаться к ученым, нашедшим решение для выхода из этой страшной пандемии, и вакцинироваться. Но, безусловно, это решение остаётся добровольным, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, что с сегодняшнего дня по улицам будут курсировать два передвижных пункта вакцинации – троллейбус и автобус. Кроме того, примария вместе с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты организует марафон иммунизации, который пройдет во Дворце Республики с 28 по 30 мая.

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