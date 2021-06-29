Чебан: Кишинёву нужен качественный транспорт, к концу своего мандата мы модернизируем троллейбусный и автобусный парки

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В четверг будет подписан договор на закупку 100 новых автобусов для муниципия. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что победителем стала компания ISUZU.

По его словам, рабочая группа, в которую входили и муниципальные советники, завершила все юридические процедуры.

Генпримар также уточнил, что семь автобусов из 58 транспортных единиц, которые уже прибыли в Кишинёв, не входят в группу из 100 автобусов.

Это две разные партии. 58 автобусов сразу же будут распределены в пригороды столицы. Всего до конца года в Кишинёве будет не менее 158 автобусов. Дополнительно в городской автобусный парк будут приняты на работу водители. Кишинёву нужен качественный общественный транспорт, и к концу своего мандата мы вместе с командой хотим модернизировать троллейбусный и автобусный парки, чтобы транспорт, который будет курсировать по улицам столицы, соответствовал всем стандартам, – подчеркнул Чебан.

Генпримар добавил, что завтра на улице Албишоара откроется новый троллейбусный маршрут.

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