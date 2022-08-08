Чебан – кишинёвцам: В столице осуществляются десятки проектов, прошу набраться терпения

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Десятки инфраструктурных проектов осуществляются в настоящее время во всех секторах Кишинёва и в пригородах. Особенное внимание уделяется ремонту улиц и тротуаров.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на заседании глав муниципальных служб примарии. Он призвал граждан проявить терпение в связи с созданными неудобствами на дорогах.

Да, есть сложности с дорожным движением, но я прошу вас проявить понимание и терпение. Для ремонта дорог и тротуаров есть летние месяцы. Работы ведутся с понедельника по субботу, а некоторые технические процессы выполняются и ночью. Мы действительно стремимся выполнить всё в срок, рабочие делают всё возможное, чтобы работать как можно оперативнее, как в случае с улицей Чуфля, где необходимо было заменить подземные сети, – отметил Чебан.

Глава муниципия также добавил, что такие крупные проекты, как ул. Тигина, ул. 31 Августа и ул. Александру чел Бун, имеют срок окончания контракта до 2023 года. А улица Каля Ешилор, бул. Куза-Водэ, бул. Ренаштерий, бул. Дачия и другие ремонтируются поэтапно в соответствии с технологическим процессом.

Генпримар отметил также, что в настоящее время ремонтируются многие тротуары в столице. Речь идёт о тротуарах на бул. Куза-Водэ, бул. Дачия, ул. Киевская, бул. Мирча чел Бэтрын, ул. Каля Ешилор, ул. Короленко, ул. Деляну, ул. Садовяну и других.

В ближайшее время начнётся ремонт тротуаров на бульваре Ренаштерий и ул. Чевкарь и многих других улицах, которые не ремонтировались годами и находятся в плохом состоянии. Сегодня мы также ремонтируем 5 подземных переходов, 10 – уже восстановлены. Мы работаем и над созданием парковок, и над другими инфраструктурными проектами, – отметил генеральный примар.

Все проекты осуществляются после длительных этапов проектирования, согласования, консультаций, обсуждений, утверждения бюджета, проведения тендера, и, наконец, запуска проекта.

Это огромная работа, за которой стоят команды людей, делающих всё возможное, чтобы в городе всё сдвинулось с мертвой точки, – подчеркнул Чебан.

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