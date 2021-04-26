Чебан – кишинёвцам: Не создавайте столпотворения на праздники, чтобы после них не оказаться в больнице

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Генеральный примар Ион Чебан попросил жителей столицы соблюдать меры предосторожности по COVID-19 на пасхальные праздники, а полицию – реагировать, если правила игнорируются.



Сейчас светлая, предпасхальная неделя, и я прошу: соблюдайте все меры предосторожности. Не создавайте столпотворения в магазинах, на рынках, чтобы после праздников у нас не было переполненных больниц. Сейчас динамика хорошая, количество случаев заражения уменьшается, людей в реанимациях становится меньше. Также прошу полицию оказать нам поддержку и следить за ситуацией в Пасхальную ночь и в праздничные дни, – сказал Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв постановила, что кладбища в этом году на Радоницу будут закрыты в связи с пандемией коронавируса.

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