Чебан: Кишинёв станет европейской столицей лишь совместными усилиями примарии и горожан (ВИДЕО)

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На протяжении 2020 года в Кишинёве происходило одновременное внедрение рекордного за всё время независимости РМ количества проектов. 2021 год будет для столицы ещё насыщеннее. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан в ходе передачи “Loc de dialog” на Radio Moldova.

Мы, администрация, намерены продемонстрировать, что муниципалитет работает транспарентно и эффективно. Мы будем заниматься проектами, осуществления которых кишинёвцы ждали очень долго, – уточнил градоначальник.

При этом он отметил, что работа примарии будет напрасной и недолговечной, если жители столицы не будут ценить эту её и портить то, что сделано.

Сколько бы мы ни говорили о том, что Кишинёв должен стать европейской столицей, этого не произойдёт, пока мы не перестанем ломать скамейки, разбрасывать мусор, портить подземные переходы, ездить по тротуарам. “Европейская столица” начинается с каждого из нас, с нашего отношения к городу. Со своей стороны мы, администрация, будем делать всё от нас зависящее, чтобы в Кишинёве было хорошо всем, – заверил Чебан.

Напомним, недавно генпримар возмутился наглости некоторых столичных водителей, паркующих машины прямо на газонах и тротуарах, и потребовал найти и наказать нарушителей.

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