Чебан: Кишинёв потерял миллиарды леев из-за проданных раньше за бесценок сотен земельных участков

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Согласно данным Счётной палаты, профильных учреждений, различных НПО и экспертов, за последние несколько лет из-за продажи “под столом” земельных участков общей площадью более 670 гектаров муниципалитет потерял миллиарды леев. Такую информацию в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб озвучил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он посетовал, что на эти деньги можно было бы отремонтировать тротуары, дороги, дворы домов и сделать многое другое.

Напомню, несколько лет назад был инцидент с бывшим примаром Кишинёва, – тогда пострадало его ухо, – когда сотни земельных участков, принадлежащих городу, были отданы за бесценок. И теперь у муниципалитета возникли проблемы с теми, кто, также незаконно получив ранее авторизацию, строит на таких участках. Кроме того, более 30 земельных участков, выделенных ранее под строительство многоэтажных парковок, в итоге были застроены домами. На них не появилось ни одной парковки, – заявил генпримар.

Градоначальник выразил сожаление тем, что за эти махинации до сих пор никто не понёс наказание, в том числе уголовное, несмотря на все запросы, сделанные нынешней столичной администрацией.

Напомним, в 2020 году муниципалитет продал на земельном аукционе «с молотка» 15 земельных участков на застроенной территории муниципалитета на общую сумму 43,41 миллиона леев, а первый аукцион 2021 года принесёт в казну города 34,5 млн. леев.

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