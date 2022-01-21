Чебан: Кишинёв поборется за звание «Молодёжная столица Европы-2025»

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Получение звания «Кишинёв – Молодёжная столица Европы-2025» является приоритетом в 2022 году для примарии. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан.

Так, он рассказал, что Кишинёвский муниципальный молодёжный центр и Главное управление образования, молодёжи и спорта разработают новую программу, которая должна быть представлена на рассмотрение Европейского молодёжного форума до 21 февраля.

– Хочу отметить, что в этом году мы значительно увеличили бюджет на сферу молодёжи, и в скором времени будет запущено несколько муниципальных программ по поддержке молодёжи, в том числе создание молодёжных центров во всех секторах столицы, – отметил Чебан.

Звание «Молодёжная столица Европы» присуждается в рамках конкурса, организуемого Европейским молодёжным форумом, сроком на один год. В городе-победителе организуется ряд мероприятий и программ, направленных на мобилизацию молодёжного сектора.

В 2021 году Кишинёв вошёл в четверку лучших городов-финалистов вместе с Гентом, Львовом и Веспремом.

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