Чебан: Кишинёв – это культурный центр с необычайной историей, его необходимо ценить и развивать

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в работе круглого стола на тему “Исторический центр ​​Кишинёва, национальная проблема”.

Как отметил градоначальник, примария впервые на официальном уровне участвует в мероприятии, направленном на сохранение национальных ценностей.

Многие не знают, сколько страниц в истории Кишинёва, сколько культурных слоёв, сколько прекрасного произошло за эти годы. Мы должны ценить всё это и развивать. Я надеюсь, что в результате этих бесед появятся идеи, которые окажут положительное влияние на облик исторического центра города. Я буду принимать непосредственное участие во всех процессах, – отметил примар.

Так, предполагается разработать План историко-архитектурного и историко-урбанистического обоснования исторического центра, организовать Службу культурного наследия как структуры муниципальной государственной администрации, исключить из Генерального градостроительного плана Кишинёва все положения, противоречащие правовому статусу государственного памятника национальной категории в Историческом центре, объединить территорию исторического центра Кишинёва в одной претуре, а также многое другое.

Помимо этого, планируется создание Совета по недвижимому культурному наследию.

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