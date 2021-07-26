Чебан: Кишинёв должен развиваться в сфере строительства, но по чётким правилам и без нарушений

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В сентябре планируется проведение совместной встречи руководcтва примарии, муниципальных советников и девелоперов. На ней стороны обсудят все темы в сфере строительства.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что руководство столицы выслушает мнение застройщиков и ответит на поступившие вопросы.

Кишинёв – город, который может и должен развиваться в сфере строительства. Однако есть люди, которые не согласны с тем или иным проектом, осуществляемым в городе, и вводят общественность в заблуждение. С другой стороны, есть застройщики, которые недовольны действиями местных властей и обвиняют их в блокировании строительства в Кишинёве, – заметил градоначальник.

Ион Чебан заявил, что в прошлом году Управление архитектуры выдало меньше разрешительных документов на строительство по сравнению с предыдущими годами, и подчеркнул, что за время его пребывания на посту примара не было ни одного проекта по строительству на территории Кишинёва, разрешение по которому было бы дано нелегально.

Многие говорят, что Муниципальный совет одобрил много зональных градостроительных планов. Неправда, их всего 4. Общественность вновь вводят в заблуждение. Сегодня есть запросы от девелоперов, которые тщательно анализируются. Однако окончательные решения зависят не только от меня, вице-примаров и глав управлений, но и от мунсовета. Я понимаю, что эта сфера является основной для Кишинёва, и в ней работает много людей. Поэтому в сентябре у нас состоится встреча в широком формате, – отметил Чебан.

Параллельно составлен список наиболее проблемных построек в городе. Речь идёт о тех случаях, когда примария уже не может вмешиваться, так как предыдущая администрация допустила определённые нарушения, и строительство этих зданий было разрешено. Документы будут отправлены в компетентные органы.

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