Чебан: Кишиневу необходим генплан. Политическим амбициям в этом вопросе не место

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел сегодня встречу со специалистами в области архитектуры и урбанизма. В ходе мероприятия он отметил, что одним из масштабных проектов для столицы является разработка Плана благоустройства территорий муниципия Кишинев и Генерального градостроительного плана Кишинева. В проектировании помогают партнеры и друзья Кишинева из России и Румынии.

По словам градоначальника, если мунсовет одобрит план действий по этим намерениям, то стратегические документы по развитию муниципия будут разработаны и утверждены через 18-20 месяцев.

– Между тем, до утверждения нового Генерального градостроительного плана Кишинева считаю абсолютно необходимым работать над развитием других областей, которые «ждут» нормативных документов: зона Центр, зона Малая Малина, Месаджер и еще около 15-20 больших зон. Одной из основных задач муниципалитета является разработка Программы по управлению архитектурными памятниками местного значения. Это более сложный процесс, требующий как совместной работы партнеров, местных и международных экспертов, так и вложения финансовых средств, – отметил он.

Ион Чебан рассказал также, что параллельно с этими стратегическими для города процессами готовится реформа Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений. Проект регламента управления в настоящее время изучается экспертами.

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