Чебан – кишиневцам: Выбирайте для прогулок немноголюдные места

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Чтобы гулять в столице на свежем воздухе, необязательно выбирать самые популярные и поэтому наиболее посещаемые зеленые зоны. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что в каждом секторе города достаточно парков, скверов и аллей, чтобы гулять, соблюдая социальную дистанцию и не подвергая опасности заражения коронавирусом ни себя, ни окружающих.

В связи с этим Чебан призвал жителей столицы выбирать для прогулок зеленые зоны, в которых как можно меньше людей.

– Знаю, что многие критикуют нас за жесткие ограничительные меры, за запрет на прогулки в парках группами более трех человек и на нахождение на детских и игровых площадках. Но мы вынуждены так поступать, потому что нас не слышат. Наши врачи измучены, число заболевших коронавирусом растет, в том числе среди детей, а мест в больницах всё меньше, – заметил градоначальник.

Ион Чебан также призвал горожан не ездить в общественном транспорте на Центральный рынок за килограммом черешни, а выбирать для совершения покупок ближайшие к дому рынки и сельскохозяйственные ярмарки, которые есть в каждом секторе.

Для контроля за ситуацией в столице генпримар попросил помощи со стороны полиции и армии. Муниципалитет намерен составить с Министерством обороны и Министерством внутренних дел общий план действий.

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