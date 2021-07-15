Чебан: Кишинев впервые в своей истории выпустит муниципальные облигации

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал договор с банком-победителем конкурса на оказание посреднических услуг по подписке/размещению выпуска муниципальных облигаций.

Как рассказал градоначальник на своей странице в соцсети, банк окажет необходимую поддержку для развития механизма финансирования посредством выпуска ценных бумаг, которые позволят привлечь инвесторов через рынок капитала, а также диверсифицировать инвестиционные инструменты в условиях максимальной прозрачности.

– Сегодня, после подписания контракта, мы начинаем процесс разработки проспекта для посреднических услуг по подписке на муниципальные облигации и их размещению, который станет основным документом как для инвесторов, так и для муниципалитета. Только после того, как все процессы будут формализованы, у инвесторов появится повышенный интерес и уверенность в том, что деньги будут направлены на закупку общественного транспорта для столицы, – отметил Ион Чебан.

Он поблагодарил команду примарии и специалистов центра Expert-Group, которые при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Кишиневе провели анализ всей сферы.

Муниципальные облигации представляют собой ценные бумаги, выпущенные городами или другими местными административно-территориальными образованиями. Местные органы власти могут выпускать муниципальные облигации для капитальных инвестиций или рефинансирования ранее оформленного долгосрочного долга.

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