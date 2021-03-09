Чебан: Кишинёв по-прежнему находится в сложной ситуации из-за COVID-19

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Число случаев заражения новым коронавирусом растёт каждую неделю. Кроме того, увеличилось количество серьезных и очень серьезных случаев заражения COVID-19. Об этом шла речь на оперативном заседании муниципальных служб сегодня, 9 марта.

Также, по словам генпримара Кишинёва Иона Чебана, вызывает тревогу число заболеваний среди врачей стратегических медицинских учреждений в Кишиневе – оно составляет 14% от общего числа инфицирования по стране.

Общая возможность госпитализации пациентов, инфицированных COVID-19, ограничена. В настоящее время в стратегических учреждениях столицы есть 1666 мест для лечения больных коронавирусом. Кроме того, в Центре COVID-19 на MoldExpo оборудовано 80 мест для обследования и диагностики. Количество мест в отделениях интенсивной терапии – 71. В Центре COVID-19 на данный момент доступно 12 мест, ожидается обустройство ещё 18.

Градоначальник заверил, что муниципальные больницы обеспечены оборудованием, средствами защиты и препаратами для лечения больных коронавирусом. При этом во многих больницах врачи отказались от кабинетов, чтобы увеличить число мест для больных.

– До 5 марта из 3 503 сотрудников муниципальных больниц были вакцинированы 754 человека (21,5%). Процесс вакцинации продолжается. Тем не менее призываю граждан по-прежнему соблюдать меры защиты от коронавируса. Врачи измождены, и мы можем помочь им своей ответственностью – нужно носить защитные маски, сохранять социальную дистанцию ​​и дезинфицировать руки. Безответственность и халатность могут привести к крайне серьезным последствиям для здоровья населения, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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