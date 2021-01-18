Чебан: Кишинев готовится к вакцинации от COVID-19, но закупка вакцины – дело центральных властей

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты уже утвердило план вакцинации от коронавируса, и сейчас власти столицы ожидают принятия политики вакцинации в Кишиневе. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что Главное управление социальной помощи и здравоохранения будет координировать процесс и обучит медицинский персонал, который будет вовлечен в процесс вакцинации. Кроме этого, предстоит обустроить пункты вакцинации и составить списки людей, которые будут вакцинированы на первом этапе.

– Закупка вакцины от COVID-19 не входит в компетенцию мунипипальных властей, это предстоит сделать центральным властям и специализированным медицинским учреждениям. В связи с тем, что мнения людей по поводу вакцинации разделились, необходимо провести кампанию по ее продвижению. Считаю, что по этому поводу должны высказаться специалисты в данной области, и мы будем поддерживать связь с национальными и международными профильными организациями. На уровне муниципия мы будем строго руководствоваться Национальным планом вакцинации от коронавируса, разработанным центральными властями, – подчеркнул Чебан.

Согласно официальным данным, из более чем 152 тысяч случаев коронавируса, зарегистрированных в Республике Молдова, 61 тысяча выявлена ​​в Кишиневе. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 163 жителя муниципия.

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