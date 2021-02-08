Чебан: Киоски с алкоголем во дворах и на остановках будут снесены

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В некоторых киосках и барах на остановках общественного транспорта и возле учебных заведений осуществляется незаконная продажа алкоголя, а вокруг них собираются подозрительные нетрезвые люди, ведущие себя асоциально. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб сообщил генеральный примар. Он попросил преторов идентифицировать все киоски в секторах, где нелегально продается алкоголь.

– Потребовал в течение 10 дней предоставить решение проблемы с барами, расположенными на остановках. Ясно одно: в этих местах баров больше не будет, – подчеркнул градоначальник.

Также на заседании шла речь о размещении в столице киосков согласно новому регламенту. Так, комиссия по проведению тендеров на размещение киосков запланировала на 26 февраля проведение четвертого аукциона. На нем будет предложено 20 мест для размещения киосков.

Чтобы не допустить махинаций со стороны экономических агентов, которые получают места, а затем отказываются оплачивать их, в регламент будут внесены некоторые изменения.

Киоски во дворах жилых домов, а также те, в которых предлагают услуги по ремонту одежды и обуви или торгуют фруктами и овощами, пока будут работать до 1 марта.

С начала 2021 года из города было эвакуировано более 110 киосков, которые длительное время не работают или работали незаконно.

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