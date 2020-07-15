Чебан: Киоски можно устанавливать только согласно схеме размещения, места еще есть

0

Места для размещения в Кишиневе временных киосков, работа которых разрешена до конца октября, еще есть. Об этом генпримар Ион Чебан рассказал в прямом эфире на своей странице в Facebook, отметив, что экономические агенты могут попросить у претур предоставить им список этих мест и схему их расположения.

– Претурами секторов были выданы 94 схемы размещения киосков из максимального количества в 134 места по всему городу. Столько же мест для киосков было и в предыдущие годы, – отметил он.

Так, для Буюкан было выдано 24 разрешения, для Ботаники – 38 из 55 доступных, для Рышкановки – 14, для Центра – 8 из 12 доступных, а для Чекан – 10 разрешений из 22 доступных. Ион Чебан подчеркнул, что муниципалитет не позволит экономическим агентам размещать киоски там, где им вздумается, – необходимо всё делать по единым для всех правилам.

Он также отметил, что если экономические агенты не уберут свои киоски в конце октября, то ларьки эвакуируют принудительно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.