Чебан: Карл Шмидт – примар, который за 26 лет работы смог вывести город на высокий уровень развития

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Сегодня исполняется 175 лет со дня рождения примара Кишинёва Карла Шмидта, дольше всех пробывшего на этом посту.

Генеральный примар Ион Чебан по традиции возложил цветы к бюсту своего предшественника, которому за 26 лет работы удалось вдохнуть новую жизнь в столицу.

Уверен, чтобы добиться успеха, надо любить свой город. Нам есть чему учиться, мы должны добиваться поставленных целей и продолжать работать на благо Кишинёва, – подчеркнул Чебан.

Карл Шмидт внёс значительный вклад в модернизацию города. Он содействовал строительству часовни на Рышкановке и нескольких домов для людей с ограниченными возможностями. При его участии были вымощены улицы, открыт приют, построен Народный амфитеатр с зрительным залом, открыт бюст Пушкина, проведены первые трамвайные линии, построены первый акведук и канализационная сеть города, введено уличное освещение, построено множество зданий – Реальное училище, Женская гимназия княгини Натальи Дадиани, Музей истории края.

Именем Карла Шмидта названа улица на Телецентре.

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