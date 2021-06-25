Чебан: Карл Шмидт – примар, который за 26 лет работы смог вывести город на высокий уровень развития

Чебан: Карл Шмидт – примар, который за 26 лет работы смог вывести город на высокий уровень развития

Сегодня исполняется 175 лет со дня рождения примара Кишинёва Карла Шмидта, дольше всех пробывшего на этом посту.

Генеральный примар Ион Чебан по традиции возложил цветы к бюсту своего предшественника, которому за 26 лет работы удалось вдохнуть новую жизнь в столицу.

Уверен, чтобы добиться успеха, надо любить свой город. Нам есть чему учиться, мы должны добиваться поставленных целей и продолжать работать на благо Кишинёва, – подчеркнул Чебан.

Карл Шмидт внёс значительный вклад в модернизацию города. Он содействовал строительству часовни на Рышкановке и нескольких домов для людей с ограниченными возможностями. При его участии были вымощены улицы, открыт приют, построен Народный амфитеатр с зрительным залом, открыт бюст Пушкина, проведены первые трамвайные линии, построены первый акведук и канализационная сеть города, введено уличное освещение, построено множество зданий – Реальное училище, Женская гимназия княгини Натальи Дадиани, Музей истории края.

Именем Карла Шмидта названа улица на Телецентре.

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