Чебан: Как только у нас будет горячий асфальт, в Кишиневе начнется масштабный ремонт дорог

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До тех пор работы по ликвидации аварийных ситуаций на улицах будут продолжаться струйно-инъекционным методом. Об этом заявил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

На сегодняшний день работы ведутся на улицах Дойна, Каля Ешилор, В. Лупу, К. Стере, Хынчештское шоссе. Ранее были проведены работы на бульваре Дачия (до коммуны Сынжера), на Мунчештском шоссе, улицах Грэдина Ботаникэ, Валя Кручий, Г. Асаки, Алба Юлия, Н. Костин, Л. Деляну, Т. Владимиреску, М. Витязул. Кроме того, была отремонтирована дорога к коммуне Дурлешты и Виадук.

– Потребовал, чтобы сразу после получения горячего асфальта на улицах столицы были начаты массовые работы, потому что ситуация сейчас катастрофическая. Мы не можем больше ждать, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, до тех пор, пока не будет опубликован документ, устанавливающий новые стандарты закупки асфальта, примария Кишинева не может начать ремонт дорог с применением горячего асфальта. Задержка произошла из-за Министерства экономики.

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