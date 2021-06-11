Чебан: К завершению моего мандата автобусный и троллейбусный парки Кишинёва будут полностью обновлены

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Рабочая группа, занимающаяся вопросом закупки 100 автобусов для Кишинёва, соберется сегодня на заседание, и на следующей неделе должно быть принято решение.

Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал генеральный примар Ион Чебан. По его словам, он уверен на 95%, что эти автобусы будут у Кишинёва до конца нынешнего года.

Также сегодня будет обсуждаться и возможно решится вопрос касательно приобретения 58 автобусов с пробегом, – некоторые из них ездят на газе, другие – на дизтопливе класса ЕВРО-5, – добавил градоначальник.

Отвечая на вопрос, стоит ли закупать автобусы и троллейбусы с пробегом, Ион Чебан отметил, что их качество очень хорошее, они современные и комфортабельные, пробег небольшой, но при этом они существенно дешевле новых и окупаются всего за несколько месяцев.

Безусловно, нам всем хочется иметь новую технику, но при этом необходимо смотреть в карманы – есть ли там достаточно денег, – отметил он.

При этом Ион Чебан с уверенностью заявил, что к завершению его мандата генерального примара автобусный и троллейбусный парки Кишинёва будут полностью обновлены.

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