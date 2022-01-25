Чебан: Электронная библиотека полезна детям и учителям во время дистанционного обучения

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За вчерашний день посещаемость сайта www.educatieonline.md увеличилась в три раза. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, платформа содержит 7674 видеоурока: 4512 на государственном языке и 3162 на русском языке по основным предметам для 1-12 классов.

– Я рад, что электронная библиотека может быть полезна детям, учителям и родителям во время дистанционного обучения. Ученики могут посещать сайт www.educatieonline.md без необходимости входа в систему или создания учётной записи. Дети, не имеющие доступа к интернету, могут смотреть уроки по телевидению из сетки, доступной через национальную сеть Radiocom, – уточнил глава муниципия.

По словам примара, учителя могут отправлять ссылки на уроки в качестве домашнего задания, подготовки к тестам и экзаменам, а также для закрепления полученных знаний. Их можно размещать в группах, созданных для учеников и родителей в любой социальной сети: Google Classroom, Viber, Messenger, Telegram и т. д.

В дополнение к урокам, основанным на школьной программе, на сайте размещено множество других материалов. Кроме того, видеоуроки сопровождаются интерактивными занятиями в виде виртуальных игр.

– Электронная библиотека www.educatieonline.md, созданная примарией Кишинёва в начале пандемии, набрала миллионы просмотров. У неё тысячи активных посетителей в стране и за рубежом, – подытожил Чебан.

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