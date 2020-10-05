Чебан: Эксперты Всемирного банка и специалисты из Швейцарии окажут Кишиневу техническую помощь

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, находящийся на данный момент в Женеве с рабочим визитом, встретился с координатором проекта Global Smart City Partnership Program Urban, Disaster Risk Management, Resilience & Land Андреем Яценией, представителями Всемирного банка и послом Республики Молдова в Женеве Татьяной Молчан.

Стороны обсудили обращение, направленное в офис Всемирного банка в Республике Молдова после нескольких встреч, проведенных представителями примарии Кишинева и ВБ. В послании были перечислены запросы об оказании технической помощи для развития городского транспорта в Кишиневе.

– Основываясь на обращении и переданной информации, консультанты Всемирного банка подали заявку на участие в программе Global Smart City Partnership. 24 июля она была принята. В рамках этой программы эксперты ВБ и представители нескольких компаний из Швейцарии окажут муниципалитету техническую помощь в сфере транспорта и инфраструктуры, – рассказал градоначальник.

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