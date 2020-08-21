Чебан: Экономических агентов, спровоцировавших появление неприятного запаха в столице, оштрафуют, если будет доказана их вина

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Сегодня ночью были взяты пробы у 10 производственных компаний, которые сбрасывают сточные воды в общественную канализацию, что могло спровоцировать появление неприятного запаха в столице. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По словам градоначальника, сегодня и в ближайшие дни комиссия отправится ещё к 10 экономическим агентам для взятия проб.

Действия предпринимаются в связи с тем, что неприятный запах вновь появился в Кишинёве, и официальные лица сообщили мне, что причиной послужило увеличение концентрации сбросов, спровоцированных экономическими агентами, у которых нет индивидуальных установок для предварительной обработки. Завтра жду отчёта рабочей группы. Ответственные лица, виновные в произошедшем, будут освобождены от должности, а экономических агентов оштрафуют, если будет доказано, что запах в городе появился из-за них, – заявил Чебан.

Глава муниципия также отметил, что уведомления о данной ситуации были отправлены в компетентные учреждения.

Нам нечего скрывать. Муниципалитет приложил огромные усилия, чтобы решить проблему неприятного запаха на очистной станции. Я не допущу, чтобы проблема вернулась, и люди страдали от невыносимого запаха, – подчеркнул примар.

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