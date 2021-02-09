Чебан: Ямочный ремонт в Кишинёве будет проводиться, когда это будет позволять температура

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Примария знает о многочисленных проблемах на дорогах столицы и старается решать их по мере возможностей и тогда, когда это позволяет температура воздуха.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе вчерашнего оперативного заседания глав муниципальных служб.

Кишинёвцы уведомили нас о полностью разрушенной улице Конструкторул на Рышкановке, а также о других улицах. Мы проведём ремонт, как только позволит температура воздуха: работы запланированы, – заверил примар.

Градоначальник отметил также, что примария будет более жёсткой с теми компаниями, которые проводят работы по обновлению водопроводных сетей в столице. Контракты с ними в рамках Программы развития системы водоснабжения в Кишинёве заключило в предыдущие годы АО “Apă-Canal Chişinău”.

К сожалению, эти компании оставляют после себя улицы и тротуары в ямах с гравием. Я попросил “Apă-Canal Chişinău” найти решения для штрафования за некачественное восстановление поверхностей после ремонта. Речь идёт о реабилитации проезжей части, тротуаров и зелёных зон во дворах жилых домов, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

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