Чебан: Я выбираю стабильность. Сегодня от нас всех зависит будущее Молдовы (ВИДЕО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и его супруга Татьяна проголосовали на своём избирательном участке.

– Сегодня очень важный день для всех нас. Голос каждого имеет значение. Сегодня от нас зависит, как будет развиваться страна, что дальше, какой курс развития будет у РМ. Между стабильностью и хаосом я однозначно выбираю первое. Мы несём ответственность перед народом и нашими детьми. Знаю и верю, что мы можем объединиться ради нашей страны, приложить все знания и опыт для развития Молдовы. Очень важно участвовать в голосовании, несмотря на дождливую погоду, ситуацию с пандемией, ведь сегодня от нас зависит, каким будет будущее страны в ближайшие годы, – сказал Ион Чебан.

– Здесь живут наши дети и родители, поэтому для нас важно, чтобы страна развивалась гармонично, чтобы всем было хорошо здесь, дома. Проголосовала за светлое будущее, а это возможно только при условии объединения усилий всех. Надеюсь, все выберут направление, которое позволит нам жить в развитой стране, – добавила его супруга Татьяна.