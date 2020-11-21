Чебан: Я ношу маску, потому что мне не все равно

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Генеральный примар Ион Чебан высказался на своей странице в социальной сети по поводу обязательного ношения масок во всех открытых общественных местах.

– С первого дня пандемии я ношу маску независимо от того, нахожусь я в помещении или на улице – на работе, на встречах, – везде, как рекомендуют специалисты. В этот период у меня были разные чувства: дискомфорт, непонимание, неуверенность, забота и ответственность. Мои родители находятся в больнице, у одного по-прежнему положительный результат на COVID-19. Это были очень сложные дни, и я хочу еще раз поблагодарить врачей за те усилия, которые они прилагают для всех нас, – сказал Чебан.

Градоначальник также отметил, что до сих пор есть люди, которые не верят в существование коронавируса, несмотря на неутешительные данные о росте числа заболевших.

– Я знаю многих людей, которые до сих пор не верят в COVID-19 и скептически относятся к рекомендациям врачей. У меня есть друзья, коллеги, которые боролись с болезнью – в легкой или тяжелой форме. У меня есть знакомые, которые ушли из жизни из-за коронавируса. Требуется минимум усилий, чтобы надеть маску, соблюдать дистанцию и продезинфицировать руки. Я ношу маску, потому что мне не все равно, – подчеркнул Ион Чебан.

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