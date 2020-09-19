Чебан: Я не позволю экономить на детях (ВИДЕО)

Чебан: Я не позволю экономить на детях (ВИДЕО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил в субботу лицей «Петру Заднипру» в секторе Чеканы, где проинспектировал ход ремонтных работ. Во время проверки было обнаружено, что ремонт в учебном заведении осуществлен некачественно, одни работы задерживаются, а другие еще не завершены.

– Я дал ответственным лицам 10 дней на восстановление всех несоответствий в ремонте, и до 12 октября должны быть закончены все работы. Хочу предупредить, что мы будем применять жесткие санкции и не потерпим никаких коррупционных действий, особенно в учебных заведениях. Я не позволю экономить на детях, потому что их здоровье важно для нас, – отметил Чебан.

Градоначальник также подчеркнул, что подобные проверки проводятся ежедневно, чтобы знать, как тратятся муниципальные деньги на ремонт.

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