Чебан: Я не боюсь принимать непростые решения – я советуюсь со специалистами и коллегами

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Непростых решений в последнее время было много, однако Ион Чебан полон решимости продолжать действовать в этом направлении, но учитывать при этом интересы граждан. Заявление было сделано в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

Я никогда не боялся и не буду бояться брать на себя ответственность и принимать непростые решения. Не боюсь я и конструктивной критики. Я понимаю, что невозможно угодить абсолютно всем гражданам, недовольные будут всегда. Сегодня, в условиях пандемии COVID-19, мы должны в первую очередь прислушиваться к мнению специалистов и опираться на текущую обстановку в городе, – то есть, не сидеть в кабинетах. Я никогда не принимаю решения самостоятельно, я всегда советуюсь с коллегами из муниципалитета, специалистами в различных сферах. У нас часто бывают очень бурные, порой даже жесткие дискуссии, но, как говорится, – в споре рождается истина, – подчеркнул он.

Генпримар отметил, что сейчас примарию сильно критикуют за запрет на работу столичных кладбищ на Радоницу. Он подчеркнул, что знает о болезненности данной темы для граждан, и извинился за такое ограничение, но заявил, что оно необходимо.

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