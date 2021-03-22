Чебан: Я ежедневно отчитываюсь о своем состоянии здоровья на платформе JIRA

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел сегодня заседание муниципальных служб примарии, будучи на самоизоляции, так как накануне у него подтвердился коронавирус.

– Я чувствую себя хорошо. Нахожусь дома и принимаю рекомендованные лекарства. У меня двусторонняя пневмония. Надеюсь, что болезнь пройдет как можно скорее, и мы сможем вернуться к совместной работе. Я знаю, что в примарии много заболевших – вице-примары и сотрудники примарии. Желаю им скорейшего выздоровления, – сказал Чебан.

Градоначальник отметил, что в данный период находится под наблюдением врачей и ежедневно использует муниципальную систему мониторинга пациентов с коронавирусом – JIRA Software.

– Я использую систему мониторинга 3 раза в день. Здесь я отвечаю на вопросы о состоянии здоровья, поэтому мой семейный врач автоматически наблюдает за мной в режиме онлайн, и ему не приходится мне звонить. Это то же самое, что и звонок врачу, только когда вы отвечаете на вопросы в системе, доктор автоматически видит состояние пациента, и процедура проходит быстрее и эффективнее. Важно, чтобы у пациента был смартфон, – уточнил Ион Чебан.

Генпримар попросил направить запрос в парламент для организации слушаний по данному вопросу, чтобы впоследствии систему мониторинга можно было зарегистрировать в Национальном центре защиты персональных данных.

Платформа JIRA Software, с помощью которой удаленно ведется наблюдение за состоянием здоровья пациентов с коронавирусом, была создана муниципалитетом в апреле 2020. Система позволяет централизовать данные по каждому сектору, контролировать списки пациентов и мгновенно обновлять/суммировать данные.

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