Чебан: Из-за роста числа заболевших коронавирусом праздничные мероприятия на День города будут организованы символически

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Примария Кишинёва предпринимает необходимые меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в последнее время.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Если такая ситуация сохранится, и врачи скажут, что статистика неутешительная, муниципальный экономический форум, который мы планировали организовать в октябре, будет перенесён на весну следующего года. В форуме примут участие около 500-600 человек как из нашей страны, так из-за рубежа, и это может быть опасно. Мероприятия в День города также будут организованы символически в разных местах, – отметил Чебан.

В настоящее время, по словам генпримара, Центр COVID на Moldexpo остаётся единственным муниципальным медицинским учреждением, куда принимают пациентов с коронавирусом.

Ион Чебан также отметил, что сейчас в Центре из 340 обустроенных мест задействовано 200 кроватей. В то же время количество мест в отделении интенсивной терапии увеличено до 24, из которых 21 уже занято пациентами с тяжёлыми формами COVID-19.

В Центр COVID также госпитализируют пациентов из республики. Подавляющее большинство пациентов, поступающих в реанимацию, не вакцинированы. Главное, чтобы у нас не было переполненных больниц, и мы не открывали новые отделения, не возвращали врачей к работе нон-стоп, а имели возможность открыть школы и продолжать работу детских садов, – сказал генпримар.

Напомним, что все пункты вакцинации в муниципии будут работать согласно графику, в том числе в течение 5 праздничных дней в конце августа.

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