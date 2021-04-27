Чебан: Из-за отсутствия асфальта в Кишинёве ремонт дорог проводится струйно-инъекционным методом

0

Для устранения аварийных ситуаций на улицах столицы проводится ямочный ремонт дорог струйно-инъекционным методом. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Примария Кишинёва не может ждать. Улицы разрушены. Прежде всего работы будут проведены на главных транспортных артериях, после чего продолжатся на второстепенных улицах. Данные меры связаны с тем, что в правительстве до сих пор не решён вопрос с приобретением горячего асфальта, – сказал Чебан.

Глава муниципия добавил, что эта технология не позволяет заделывать большие ямы в асфальте.

По словам генпримара, поставщиком услуг стала компания, выигравшая тендер, а при необходимости будет проведён ещё один конкурс. Работы проводятся, когда позволяют погодные условия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.