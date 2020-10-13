Чебан: Храмовый праздник Кишинева отпразднуем иначе, но мероприятий будет много

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Для завтрашнего праздника, Храма Кишинева, примария запланировала разнообразную программу мероприятий под открытым небом, призванную представить столицу, показать ее культуру и красивые места. Об этом рассказал Ион Чебан. Он отметил, что во избежание скопления людей выступления, ярмарки и тематические выставки будут проводиться во всех секторах города.

– Главное – соблюдать меры по защите от коронавируса, сохранять социальную дистанцию ​​и носить защитные маски. Везде будут размещены дезинфицирующие средства, наши волонтеры предоставят маски тем, у кого их не будет, – заявил Чебан.

Все мероприятия будут организованы в разных местах примерно в одно и то же время и будут транслироваться на Moldova1 и на портале privesc.eu.

Ознакомиться с программой можно здесь.

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