Чебан: Граждане должны знать, как используются их деньги!

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Примария муниципия Кишинёв намерена централизовать все бухгалтерские и финансовые данные муниципальных учреждений. В связи с этим генеральный примар Кишинёва Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве с Центром информационных технологий в финансах.

– Соглашение было заключено с целью развития и совершенствования процессов учета в сфере государственных финансов в муниципальных структурных подразделениях. Основной целью сотрудничества является продвижение цифровых общественных услуг в операционных процессах. Таким образом, процесс бухгалтерского учёта будет транспарентным как для нас, так и для граждан, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Градоначальник предложил на первом этапе централизовать бухгалтерские данные муниципальных образовательных учреждений, а затем каждых секторов по отдельности.

– Важно, чтобы информация о государственных финансах на уровне муниципия Кишинёв была доступна для граждан и заинтересованных лиц на основании запросов или в режиме онлайн на информационных площадках примарии. Граждане имеют право знать, как используются деньги, которые они как налогоплательщики направляют на формирование бюджета столицы, – считает генпримар Кишинёва.

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