Чебан: Граждане должны знать, как используются их деньги!

Чебан: Граждане должны знать, как используются их деньги!

Примария муниципия Кишинёв намерена централизовать все бухгалтерские и финансовые данные муниципальных учреждений. В связи с этим генеральный примар Кишинёва Ион Чебан подписал соглашение о сотрудничестве с Центром информационных технологий в финансах. 

– Соглашение было заключено с целью развития и совершенствования процессов учета в сфере государственных финансов в муниципальных структурных подразделениях. Основной целью сотрудничества является продвижение цифровых общественных услуг в операционных процессах. Таким образом, процесс бухгалтерского учёта будет транспарентным как для нас, так и для граждан, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Градоначальник предложил на первом этапе централизовать бухгалтерские данные муниципальных образовательных учреждений, а затем каждых секторов по отдельности. 

– Важно, чтобы информация о государственных финансах на уровне муниципия Кишинёв была доступна для граждан и заинтересованных лиц на основании запросов или в режиме онлайн на информационных площадках примарии. Граждане имеют право знать, как используются деньги, которые они как налогоплательщики направляют на формирование бюджета столицы, – считает генпримар Кишинёва. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md