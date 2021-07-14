Чебан: “Городской автобусный парк” Кишинёва модернизируется впервые за 40 лет

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В прошлом и текущем годах на модернизацию инфраструктуры “Городского автобусного парка” были выделены средства из муниципального бюджета, и работы сейчас идут полным ходом.

Как рассказал Ион Чебан, в настоящее время ведётся ремонт боксов, в которых моют транспорт. Здесь меняют систему вентиляции, электрические сети, водопровод и канализацию.

Помимо этого, восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов, находившиеся в ужасном состоянии.

Также в парке созданы хорошие условия для работы водителей: отремонтированы душевые кабины и раздевалка.

Мы поставили перед собой задачу модернизировать “Городской автобусный парк” как с точки зрения обновления и пополнения более качественными транспортными единицами, так и в плане создания условий труда для сотрудников парка, – добавил генпримар.

Напомним, что 14 из 58 приобретённых автобусов с пробегом уже прибыли в Кишинёв. Они пройдут технические тесты и выйдут на маршруты в пригородах столицы. Также к декабрю в Кишинёв прибудут 100 новых автобусов компании ISUZU.

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