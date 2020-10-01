Чебан: Голосование сегодня покажет, хотят ли мунсоветники порядка в сфере уличной торговли

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Сегодня на заседании Муниципального совета предстоит рассмотреть Регламент об осуществлении передвижной уличной торговли в Кишиневе. Примар муниципия Ион Чебан отметил, что этот документ призван положить конец беззакониям в данной сфере.

Так, с принятием данного регламента киоски в столице больше не будут размещаться хаотично: право на их установку будет предоставляться посредством открытого аукциона. Документ также устанавливает порядок организации и проведения аукционов на получение права заключения договора на размещение объекта передвижной уличной торговли сроком на 5 лет.

– Если регламент не будет одобрен, то по истечении срока действия авторизации на размещение киосков они будут убраны с улиц города, и до принятия регламента авторизации не будут продлеваться. Также без одобренного регламента не будут открываться новые места для уличной торговли, – подчеркнул градоначальник.

Что же касается киосков, размещенных временно, то по истечении срока действия схем размещения, выданных только на период теплого времени года, эти 98 объектов будут эвакуированы с улиц города в течение 24 часов (31 октября). В случае отказа со стороны экономических агентов сделать это добровольно, службы примарии эвакуируют их принудительно.

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