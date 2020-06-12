Чебан: Если в “Долину Роз” будут заезжать грузовики, мы уберем оттуда все торговые точки

Чебан: Если в “Долину Роз” будут заезжать грузовики, мы уберем оттуда все торговые точки

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил возмущение тем фактом, что в столичный парк “Долина Роз” заезжают грузовые автомобили с товаром для расположенных там торговых точек. Он отметил, что не позволит ни одному экономическому агенту работать незаконно и с нарушениями правил.

– В благоустройство парка “Долина Роз” было вложено много сил и средств. Предупреждаю и экономических агентов, и руководство Ботаники: если грузовики с продукцией продолжат заезжать в парк, то в понедельник мы уберем оттуда все торговые точки. Соблюдайте правила и берегите город, – потребовал генпримар.

Напомним, ранее столичный градоначальник решил отозвать свое разрешение на осуществление уличной торговли в теплое время года, так как по городу и в зеленых зонах тут же появилось множество киосков без авторизации. Ион Чебан потребовал от преторов и вице-примаров держать этот вопрос на строгом контроле.

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