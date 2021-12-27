Чебан: Если у Кишинёва будет местная полиция, мы сможем быстрее реагировать в чрезвычайных ситуациях

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Генеральный примар Ион Чебан в очередной раз поднял вопрос о необходимости для Кишинёва иметь свою, муниципальную полицию.

Он отметил, что ранее направил официальное письмо в центральные органы власти с соответствующей просьбой.

– Благодарю сотрудников правоохранительных органов, которые помогли нам в эти дни в связи с работой спецтехники на улицах. Однако наши действия были бы намного эффективнее, если бы в Кишинёве была муниципальная полиция. Тогда мы сможем работать более оперативно в чрезвычайных ситуациях и будем лучше знать проблемы местных жителей, – сказал градоначальник.

По его словам, муниципальная полиция нужна Кишинёву для того, чтобы иметь возможность организовать центр непрерывного наблюдения за улицами, дворами многоквартирных домов, дорожным движением, чтобы выявлять незаконные парковки, нелегальную торговлю, хулиганские действия и прочее.

– Такой пример я видел в Румынии. Примария города Клуж готова предоставить нам поддержку и логистику. А до тех пор я в очередной раз прошу полицию следить за местами, где в праздники собирается много людей, особенно в центре города, где обустроены 4 большие зоны. Речь идёт о сквере у Кафедрального собора, площади Великого национального собрания, сквере у Театра оперы и балета «Мария Биешу» и сквере у Национального дворца «Николае Сулак», – отметил Чебан.

Генпримар также попросил экономических агентов, участвующих в ярмарках, проводимых в секторах столицы, быть ответственными и предоставлять качественные услуги гражданам.

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