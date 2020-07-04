Чебан: ещё одна столичная улица приобретает новый облик (ФОТО)

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Ремонт на улице Данте Алигьери в секторе Ботаника идёт полным ходом. О том, как продвигаются работы, на своей странице в соцсети написал Ион Чебан.

Сегодня осмотрел участок около 250 м по периметру улицы Четатя Албэ и шоссе Мунчешть. Было принято решение полностью отремонтировать улицу Данте Алигьери, за ремонт которой не брались в течение многих лет, – написал градоначальник.

Он добавил, что работы выполняются муниципальными службами и финансируются строительной компанией, построившей дома в этом районе.

Были срублены старые и больные деревья, отремонтированы сети водоснабжения и канализации, срезан старый слой асфальта, установлены новые бордюры и опора, чтобы дорога не разрушалась, – уточнил Чебан.

Примар также добавил, что в зоне будет обустроена парковка. Работы планируют завершить через две недели.

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