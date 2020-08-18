Чебан: До конца года в Сынжере будут газифицированы 622 дома

Чебан: До конца года в Сынжере будут газифицированы 622 дома

Завтра начинаются работы по расширению газораспределительной сети в коммуне Сынжера муниципия Кишинев. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.  

Проект запускается по инициативе примарии Кишинева и будет осуществляться в партнерстве с АО “Moldovagaz” в соответствии с Инвестиционным планом “Chișinau-gaz” на этот год. Общая протяженность нового сегмента сети составит 16 километров и будет включать газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

– Я рад, что сегодня вместе мы можем объявить об этом масштабном проекте для жителей Сынжеры и начать его внедрение. Пригороды являются частью Кишинева. Мы продолжим проекты по модернизации населенных пунктов, – заявил Чебан.

Напомним, весной этого года после вмешательства генпримара дома жителей одного из кварталов села Добружа, живших в темноте на протяжении восьми лет, наконец-то подключили к электричеству.

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