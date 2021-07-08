Чебан: Для ремонта сквера у Кафедрального собора и парка «Штефан чел Маре» нужен особый подход

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Сквер у Кафедрального собора и Общественный парк «Штефан чел Маре» являются памятниками архитектуры, которые охраняются государством, и любое вмешательство в структуру этих парков должно быть очень хорошо продумано и согласовано со всеми соответствующими структурами.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что в этой связи примария обратилась за помощью к специалистам.

Мы подготовили всё необходимое для запуска международных конкурсов по благоустройству территории этих двух парков. Помимо этого, было разработано техзадание. Конкурсы пройдут в два этапа, а в рабочую группу войдут эксперты и специалисты в области архитектуры, истории, дендрологии и ландшафтной архитектуры, – уточнил Чебан.

По его словам, до конкурсов, проведение которых займёт некоторое время, будет осуществлён текущий ремонт разрушенных аллей в сквере у Кафедрального собора.

Сквер у Кафедрального собора и Общественный парк «Штефан чел Маре» находятся в историческом центре города. Это места, которые представляют Кишинёв, и их обустройство и модернизация необходимы. Наша цель – в результате конкурсов выбрать самый красивый концепт для сохранения в оптимальных условиях территорий, представляющих собой уникальный биотоп в городской среде Кишинёва, и для создания их социальной и функциональной привлекательности, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Примария Кишинёва является бенефициаром конкурса, а Издательство DAS – организатором. Деньги на ремонт будут выделены из бюджета муниципия. Также будут определены внешние источники финансирования.

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