Чебан: Для некоторых мунсоветников политический пиар важнее реальных проблем кишиневцев

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После того как генпримар Кишинева Ион Чебан заявил о намерении взять на себя ответственность за открытие школ и детских садов с 1 сентября, мунсоветники наконец одобрили данное решение. Таким образом, учебный процесс в Кишиневе возобновляется с завтрашнего дня.

Градоначальник отметил, что на сегодняшнем заседании муниципальные советники устроили шоу и политический пиар без оглядки на конкретные проблемы, с которыми сталкиваются сейчас кишиневцы.

– Никто из критикующих в последнее время и пальцем не пошевелил, чтобы улучшить работу учебных заведений. Некоторые из них были против начала учебного года в Кишиневе, даже несмотря на то, у многих из них есть дети, желающие ходить в школу. Обычно они выказывают себя экспертами во всех областях, но сегодня показали, что боятся ответственности. Но я рад, что в конце концов они приняли правильное решение, – отметил Ион Чебан.

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