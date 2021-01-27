Чебан: Для Кишинёва готово множество проектов, но их обсуждение мунсоветом длится месяцами

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Представители некоторых фракций Муниципального совета ведут себя двулично, из-за чего тормозится принятие и внедрение множества проектов для развития Кишинёва.

Об этом в ходе телепередачи заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он подчеркнул, что постоянно общается с представителями всех фракций, входящих в состав Муниципального совета, но зачастую в беседах они сначала говорят одно, а поступают затем совсем по-другому, преследуя свои интересы, а не интересы жителей столицы.

– В марте прошлого года я пришел к муниципальным советникам с чётким планом по закупке 100 автобусов. Мы обязались доставить их жителям столицы уже в июне-августе того же года. Была предоставлена вся необходимая документация, расписаны расходы, проведен тендер. Но мунсовет поступил по-своему, и в итоге тендер был отменен, автобусов нет до сих пор. Почему меня не послушали? И таких примеров – множество. В беседах они говорят одно, а на публику – другое. Мне что, записывать все разговоры с ними? – возмутился градоначальник.

Ион Чебан предположил, что стратегия этих народных избранников состоит в том, чтобы, если у примара что-то не получилось, позже выйти и сказать: “А вот мы сможем сделать”.

– Я вёл и веду общение с мунсоветниками всех фракций. С фракцией ПДС в последнее время меньше, так как за минувшие две недели они абсолютно необоснованно постоянно атаковали меня. Но я общался с ними и непосредственно перед голосованием за проект бюджета. И, в отличие от некоторых мунсоветников, я держу своё слово. У нас готово множество проектов, но их обсуждение в мунсовете длится по несколько месяцев. В Кишиневе множество серьёзных проблем ожидают решения. Мы эти решения предлагаем, но потом в ответ почему-то получаем критику и предложения перенаправить средства на другие цели. В итоге получается перетягивание каната, – отметил генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что муниципальные советники получают по 3300 леев за каждое заседание. При этом пока некоторые из них работают, другие занимаются политикой, разглагольствуя у микрофона и отстаивая свои личные интересы.

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