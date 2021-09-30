Чебан: Дезинфекцией троллейбусов в Кишинёве занимается служба, оснащённая всем необходимым

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Генеральный примар уточнил, что в процессе уборки и дезинфекции троллейбусов задействовано 60 человек из 3 парков Управления электротранспорта.

Автомобили, находящиеся в ведении Управления электротранспорта, оснащённые дезинфицирующими растворами и всем необходимым оборудованием (распылители, перчатки, защитные маски, костюмы химической защиты, респираторы, тряпки и т. д.), будут обеспечивать процесс дезинфекции троллейбусов после каждого рейса, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

В частности, осуществляются следующие пункты: дезинфекция опор, ручек сидений и дверей в салоне; дезинфекция троллейбусов с помощью опрыскивателей; пополнение дозаторов с дезинфицирующим средством для рук для пассажиров; оснащение персонала средствами защиты (защитными масками); обучение персонала общению с пассажирами с учётом правил, установленных на время пандемии, и т.д.

Для снижения распространения COVID-19 общая санитарная обработка и дезинфекция троллейбусов проводятся два раза в день.

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