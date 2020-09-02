Чебан: Детсады Кишинева будут работать с 7:30 до 17:30

0

Примария Кишинева прислушалась к пожеланиям родителей маленьких детей и приняла решение продлить время работы детских садов. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Так, со следующей недели 130 из 131 дошкольных учреждений столицы, получившие положительное заключение от Центра общественного здоровья Кишинева, будут работать с 7:30 до 17:30, а не до 15:00, как сейчас. Новое расписание деятельности будет доведено до сведения родителей.

– Также с 7 сентября увеличится количество детей, которые будут ходить в детский сад. Так, в образовательный процесс, помимо детей из подготовительных групп, будут включены и малыши 4-6 лет, а позже мы обеспечим возврат в детский сад детей 2-4 лет, – рассказал градоначальник.

Он также призвал работодателей тех родителей, которым приходится забирать детей из детсада и/или школы, с пониманием относиться к ним. Помимо этого Ион Чебан заверил, что примария Кишинева обеспечила все школы и детские сады столицы средствами гигиены и необходимым медицинским оборудованием.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.