Чебан: Детей 1-4 классов необходимо вернуть к учёбе с физическим присутствием

Чебан: Детей 1-4 классов необходимо вернуть к учёбе с физическим присутствием

Генеральный примар Ион Чебан направил в Министерство образования запрос о пересмотре 7 моделей обучения в школах. Градоначальник считает, что учащиеся 1-4 классов должны вернуться в образовательные учреждения при соблюдении мер защиты.

Этот запрос связан с многочисленными обращениями родителей по вопросу обучения детей в школах. Родителям сложно работать при нынешней схеме обучения. Для нас важно не ставить под угрозу учебный год, – заявил Чебан.

Кроме того, генпримар вновь обратился к центральным властям с запросом перенести запланированные в Кишинёве мероприятия, так как столичная примария не имеет права их отменять. По его словам, если мероприятия не переносятся, то могут быть введены строгие правила для участников – наличие паспорта о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

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