Чебан: Десятки тысяч кишиневцев получат от примарии компенсации и социальную помощь

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13 771 малообеспеченная семья Кишинева получит поддержку от примарии за декабрь. Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан. Он уточнил, что 2693 семьи получат социальную помощь на общую сумму 1,6 млн леев, а еще 11 078 семей получат помощь на холодное время года на общую сумму 5,7 млн леев.

Данные проверяются комиссиями в секторах, после чего отправляются для осуществления выплат. За прошедшие месяцы будут произведены перерасчеты.

Также столичный градоначальник рассказал, что десятки тысяч жителей Кишинева получат компенсацию за коммунальные услуги и отопление, не стучась в двери кабинетов чиновников.

– Людям, получавшим компенсацию до прошлого года, больше не нужно повторно отправлять заявление на получение льготы. Это должны сделать лишь те, кто включается в систему сейчас. Мы настаивали на том, чтобы малообеспеченные жители муниципия могли получить компенсацию в размере 40% от стоимости счета в отопительный сезон 2020-2021 годов и без подачи заявления. Деньги будут переведены напрямую на счета поставщиков услуг, – уточнил Чебан.

Так, за централизованное отопление и горячую воду положена компенсация в размере 40% в месяц от суммы, рассчитанной по действующему тарифу на тепловую энергию; за доставку природного газа, электричества, дров и угля, используемых для отопления – 500 леев в месяц на семью; для одиноких же пенсионеров по этой статье предусмотрена компенсация в размере 1000 леев в месяц.

Получателями компенсаций являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев составил ниже 3000 леев в месяц на каждого человека, а также молодые семьи (до 35 лет) со средним ежемесячным доходом до 5000 леев.

На компенсацию затрат на коммунальные услуги и энергоресурсы малообеспеченным слоям населения в Кишиневе предусмотрено 80 миллионов леев.

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