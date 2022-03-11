Чебан: Деньги, запланированные на ремонт дорог, придётся потратить на компенсации за отопление

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Примарии Кишинёва приходится сейчас тратить вдвое больше средств на компенсации счетов пенсионерам и малоимущим жителям столицы, чем было запланировано ранее, из-за возросших цен на газ.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что квитанции за потреблённые в феврале газ и тепло уже начали приходить.

– Мы уже начали выплачивать зимние компенсации. Сейчас приходят счета от Termoelectrica – очень большие. В этом году было выделено 90 миллионов леев, но, судя по всему, эта цифра будет удвоена. На этом этапе нам придётся потратить как минимум 180 миллионов – это в случае, если не произойдёт дальнейшего повышения. Деньги будут выделены из муниципального бюджета, – подчеркнул Чебан.

По словам градоначальника, несмотря на то, что дополнительные расходы на компенсации не были предусмотрены, Кишинёв справится, как справился и во время пандемии коронавируса.

– Кишинёв выстоит, как это было во время пандемии и сейчас, в период кризиса беженцев. Когда мы говорим, что будет трудно, мы имеем в виду 335 миллионов, которые платим только по счетам. Эти деньги были запланированы на дороги, на транспорт, на инфраструктуру. Будет сложно, но мы справимся. Я думаю, что нам нужно обсудить этот вопрос с правительством. Три недели назад мы представили все расходы, но ничего не получили в ответ, – сказал генпримар.

Примария Кишинёва выплачивает компенсации более чем 20 тысячам семей в столице.

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