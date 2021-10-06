Чебан: Цифровая трансформация даст нам возможность достигнуть качественных изменений во всех сферах

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан по приглашению ректора Педагогического университета «Ион Крянгэ» принял участие в открытии нового технологического центра для подготовки учителей – Национального центра цифровых инноваций в образовании «Класс будущего» в рамках этого учебного заведения.

Градоначальника впечатлили технологии, которые внедрили в учебный процесс молодые люди из Кишинёва.

Я рад, что эти изменения происходят в учебных заведениях Кишинёва и находят отклик на уровне страны. Нам очень хотелось бы расширить количество учебных заведений, участвующих в проекте, такие пространства организуются в учебных заведениях города, – отметил Чебан.

Он также напомнил, что сейчас на уровне Кишинёва разрабатываются важные документы – Стратегия цифровой трансформации, Стратегия социально-экономического развития города, Стратегия развития молодежного сектора Кишинёва, Генеральный градостроительный план и другие.

Я убежден, что цифровая трансформация даст нам возможность быть конкурентоспособными в будущем, достигнуть качественных изменений во всех сферах, – подчеркнул Ион Чебан.

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