Чебан: Чтобы сделать Кишинёв современным и развитым городом, я буду стучать во все двери

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл сегодня встречу с руководством Министерства экономики.

Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, стороны побеседовали о ряде важных для столицы проектов, таких как энергоэффективность, строительство мостов и объездной дороги Кишинёва. По мнению генпримара, Кишинёв на протяжении многих лет находится в тени. Всё это время не было крупных инвестиций, что привело к деградации молдавской столицы.

Я хочу, чтобы у нас был современный, развитый город. Несмотря на то, что все изменения потребуют времени, важно сейчас делать первые совместные шаги на всех уровнях. Я постучу в каждую дверь, и я уверен, что вместе мы сможем что-то изменить, – отметил генпримар.

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