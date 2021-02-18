Чебан: Чтобы обеспечить 50%-ную загруженность общественного транспорта, надо срочно приобрести автобусы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан попросил Муниципальный совет, правительство и парламент начать прямые переговоры с производителями о закупке 100 автобусов для муниципия.

Такой запрос был озвучен в связи с ситуацией по COVID-19 в Кишинёве и введением Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью новых ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте, которое не должно превышать 50% от вместимости. Градоначальник отметил, что в нынешних условиях местная публичная администрация не может обеспечить соблюдение ограничения, введённого Комиссией, и подчеркнул, что в вопросе с приобретением новых автобусов необходимо продвигаться быстрее.

– Предлагаю комиссии по закупке автобусов, в которую входят члены исполнительной власти и муниципальные советники, инициировать дискуссии. Более того, я даже настаиваю на том, чтобы муниципальные советники из ПДС и ППДП, которые много шумят в МСК, активно участвовали в этом процессе. Также следует учесть, что многие маршрутные микроавтобусы перестали работать из-за наложенных ранее ограничений и штрафов. Такой риск есть и сегодня, – сказал Чебан в ходе пресс-конференции.

По его мнению, общественный транспорт является одним из основных источников заражения коронавирусом. Чебан заявил о готовности работать по различным формулам, лишь бы как можно скорее доставить в Кишинёв новые автобусы.

– Даже несмотря на то, что в этом году мы доставили в Кишинёв немало троллейбусов и собираемся пустить на маршрут еще 30, этого недостаточно, – подчеркнул Чебан.

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